DRAG QUEEN PARTY 3ÈME ÉDITION – MAISON LGBT DES MONTS BLEUS Moissac-Vallée-Française, 5 août 2023, Moissac-Vallée-Française.

Moissac-Vallée-Française,Lozère

Assistez à la soirée costumée avec un effeuillage burlesque par Gigi Monté-Carlo. Venez profiter d’une ambiance à la brésilienne, avec cuisine du monde sud-américain et asiatique fait maison dont une cave à vins d’environ 800 bouteilles et jacuzzi mo….

2023-08-05 fin : 2023-08-05 . EUR.

Moissac-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie



Attend a costume party with a burlesque striptease by Gigi Monté-Carlo. Come and enjoy a Brazilian-style atmosphere, with home-cooked South American and Asian world cuisine, including an 800-bottle wine cellar and Jacuzzi mo…

Asista a una fiesta de disfraces con un striptease burlesco a cargo de Gigi Monté-Carlo. Venga a disfrutar de un ambiente al estilo brasileño, con cocina casera sudamericana y asiática, que incluye una bodega de 800 botellas de vino y un relajante jacuzzi.

Besuchen Sie die Kostümparty mit einer burlesken Entblößung durch Gigi Monté-Carlo. Genießen Sie ein brasilianisches Ambiente mit hausgemachter südamerikanischer und asiatischer Küche, darunter ein Weinkeller mit ca. 800 Flaschen und ein Whirlpool mo…

Mise à jour le 2023-07-15 par 48 – OT des Cévennes au mont Lozère