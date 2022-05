40 ans d’architecture en Tarn-et-Garonne Chapelle du Séminaire Moissac Catégories d’évènement: Moissac

Tarn-et-Garonne

40 ans d’architecture en Tarn-et-Garonne Chapelle du Séminaire, 17 octobre 2020 10:00, Moissac. 17 et 18 octobre 2020 Sur place Entrées libres 05 63 04 01 85 Une exposition gratuite pour découvrir plusieurs décénies d’architecture en Tarn-et-Garonne. Exposition 40 ans d’architecture en Tarn-et-Garonne Qu’en est-il de la production architecturale dans notre département ces 40 dernières années ? Cette exposition conçue par le CAUE du Tarn-et-Garonne met en lumière une 20e d’édifices de notre territoire, construits de 1977 à 2017. Ils illustrent l’évolution de l’architecture durant ces décennies mais permettent également de parler des acteurs qui initient et produisent ces créations.

Vous aurez ensuite toutes les clefs pour créer votre propre circuit pour découvrir l’architecture contemporaine dans notre département. Chapelle du Séminaire Boulevard léon Cladel 82200 MOISSAC 82200 Moissac Tarn-et-Garonne samedi 17 octobre 2020 – 10h00 à 12h30

samedi 17 octobre 2020 – 14h00 à 18h00

dimanche 18 octobre 2020 – 10h00 à 12h30

dimanche 18 octobre 2020 – 14h00 à 18h00

