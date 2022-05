Moïse et Pharaon, 5 mai 2022, .

Moïse et Pharaon

2022-05-05 – 2022-05-05

5 5 Après deux conférences qui nous ont fait entrer dans le contexte culturel et artistique de Moïse et Pharaon et comprendre comment Rossini a ébauché un “grand opéra” français, il semble souhaitable d’aborder l’œuvre, livret et musique, pour mieux profiter de sa représentation au Festival 2022. Rossini, à son arrivée à Paris, se remet à l’ouvrage à partir de Mosè in Egitto et offre au public Moïse et Pharaon. Il choisit aussi un nouveau livret, écrit par Luigi Balocchi et Etienne de Jouy, qui n’est pas une simple traduction. Travaillant les mélodies, donnant plus de place au chœur et composant un ballet, il propose un nouveau style qu’on retrouvera dans Guillaume Tell pour le plus grand plaisir de son public et bientôt le vôtre.

Conférence préparatoire à la production du Festival d’Art Lyrique de juillet 2022, animée par Élisabeth Rallo Ditche

