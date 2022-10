Mois sans tabac : Marche pour la santé Deauville, 10 novembre 2022, Deauville.

Départ et arrivée à la salle des fêtes de Deauville. Parcours de 4 km.

Cette marche pour la santé est organisée à l’initiative du Centre hospitalier de la Côte Fleurie et avec l’appui de la Polyclinique de Deauville, d’ESI 14 et du club Cœur & Santé. En favorisant les rencontres et échanges entre fumeurs, anciens fumeurs, professionnels de santé et partenaires, l’objectif est de sensibiliser aux bénéfices de l’arrêt du tabac les patients et les usagers, ainsi que les publics en insertion, et les soutenir.

Afin de mieux accompagner les fumeurs et de consolider le réseau d’acteurs et de partenaires, des structures de l’insertion seront également présentes à la salle des fêtes : le Plie du Pays d’Auge Nord, la Mission locale de la Baie de Seine, l’association Etre & Boulot, Pôle emploi… Stands d’information et de sensibilisation, outils sur la prévention du tabagisme et l’aide au sevrage, animation autour des compétences psychosociales seront proposés.

NOVEMBRE : UN MOIS SANS TABAC, DES CHANCES D’ARRETER MULTIPLIEES

Lancée chaque année par Santé publique France début octobre jusqu’à fin novembre, l’opération « Mois sans tabac » est un défi collectif visant à inciter et accompagner les fumeurs dans leur démarche d’arrêt du tabac, via des actions de communication et de prévention de proximité. Cette campagne met en avant les bénéfices de l’arrêt du tabac sur un ton non culpabilisant et s’appuie sur l’esprit d’équipe et le soutien des non-fumeurs.

Actions en direction du grand public sur le nord Pays d’Auge :

– du lundi au vendredi en novembre de 10h à 12h, pharmacie de la République à Honfleur : permanence infirmière dédiée à la prévention du tabac et au sevrage

– 3, 17 et 24 novembre de 14h à 17h, hall de la clinique à Cricqueboeuf : stand avec test de Fagerstrom, estimation d’économies, conseils sur substituts nicotiniques, conseils alimentaires

– 8 novembre de 10h à 12h, maison médicale de Deauville : actions de sensibilisation

– 13 novembre matin, marché de Trouville-sur-Mer : stand d’information

– 16 novembre, de 10h à 12h, maison France services de Honfleur : actions de sensibilisation

– 24 novembre (sur inscription), site hospitalier de Cricqueboeuf : séance de sophrologie

– 25 novembre matin, marché de Deauville : stand d’information

Spectacle et débat dans les lycées Maurois et Marie-Joseph

Une action de sensibilisation est aussi prévue dans les lycées Maurois et Marie-Joseph le 18 novembre avec le club Soroptimist Deauville-Trouville. Le seul en scène de Mathieu Ducrez « Complètement fumé » permet de comprendre, à travers l’humour et le théâtre, ce qui rend « accro » à la cigarette. Un débat avec le comédien et des professionnels de l’association ESI 14, qui mène des actions de prévention des conduites addictives sur le territoire, sera ensuite proposé aux élèves.

https://www.ch-cotefleurie.com/

