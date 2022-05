Mois Parisien du handicap Catégorie d’évènement: île de France

Mois Parisien du handicap, 30 mai 2022, . Du lundi 30 mai 2022 au vendredi 01 juillet 2022 :

. gratuit

Le Mois Parisien du Handicap vous propose un temps essentiel d’information, d’échanges et de partage dédié au handicap. Evénements festifs, conférences ou débats, le mois vous propose une programmation riche et variée ouverte à tous les publics. L’occasion de se rencontrer, échanger et combattre les préjugés. Contact :

Guillaume Bontemps / ville de Paris

Catégorie d'évènement: île de France

Paris

Paris