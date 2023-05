Mois parisien du handicap dans les bibliothèques, 1 juin 2023, .

Du jeudi 01 juin 2023 au vendredi 30 juin 2023 :

.Tout public. gratuit

La programmation variée du Mois parisien du handicap vous propose tout au long du mois de juin des rencontres et animations artistiques, sportives et culturelles, avec l’ambition de changer le regard sur la différence.

Tout au long du mois, les actrices et acteurs du handicap vous présenteront leurs actions auprès des enfants et adultes en situation de handicap et leurs créations. Venez les rencontrer autour de spectacles, conférences, visites, démonstrations, ateliers sur des thèmes culturels, artistiques et sportifs !

Dans de nombreuses bibliothèques de Paris

Contact : https://www.handicap.fr/ https://www.facebook.com/Bibliotheques.Paris/ https://www.facebook.com/Bibliotheques.Paris/

Joelle Dimbour