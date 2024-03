Mois parisien du handicap dans les bibliothèques, samedi 1 juin 2024.

Du samedi 01 juin 2024 au dimanche 30 juin 2024 :

.Tout public. gratuit

Tout au long du mois de juin, les bibliothèques vous invitent à des rencontres et animations artistiques, sportives et culturelles, avec l’ambition de changer le regard sur la différence.

En juin, les actrices et acteurs du handicap vous présentent leurs actions culturelles auprès des adultes et enfants en situation de handicap et leurs créations. Venez les rencontrez dans vos bibliothèques ! Le public, avec un handicap ou non, pourra prendre part à des animations accessibles : spectacles, conférences, visites, expositions ou encore ateliers sur des thèmes culturels, artistiques et sportifs !

Le saviez-vous ?

Les bibliothèques sont des acteurs du handicap. Il existe cinq bibliothèques pôles sourds (Médiathèque de la Canopée, bibliothèque André Malraux, bibliothèque Louise-Walser Gaillard, bibliothèque Saint-Eloi, bibliothèque Place des fêtes / James Baldwin) et deux bibliothèques pôles Lire autrement (Médiathèque Marguerite Yourcenar et médiathèque Marguerite Duras). Vous pouvez retrouver dans ces bibliothèques des services sur mesure pour adultes et enfants, des accueils individuels ou de groupe, des collections dédiées ou encore des outils informations adaptés.

Bibliothèques de la Ville de Paris

Contact : https://www.facebook.com/Bibliotheques.Paris https://www.facebook.com/Bibliotheques.Paris

© Joëlle Dimbour / Kaki Design