Mois parisien du handicap 2023 Mairie Annexe du XIVe arrondissement Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Mois parisien du handicap 2023 Mairie Annexe du XIVe arrondissement, 23 juin 2023, Paris. Le vendredi 23 juin 2023

de 10h00 à 13h00

.Public adultes. gratuit

En marge de l’exposition photos (19 – 24 juin 2023- 10h-18h), cette conférence rendra plus visibles les personnes en situation de handicap dans l’Histoire (du XIVe arrondissement) de Paris. Seront croisés les regards d’universitaires spécialistes du concept de handicap et d’historiens. (en partenariat avec la Société Historique et Archéologique du XIVe arrondissement) Mairie Annexe du XIVe arrondissement 26 RUE MOUTON DUVERNET 75O14 Paris Contact :

éditions Jacquenet Imprimerie des Ouvriers Sourds Muets – 31 Villa d’Alésia

