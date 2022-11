MOIS GIVRE Belfort Belfort Catégories d’évènement: Belfort

Territoire de Belfort EUR 2 Une patinoire, un piste de luge, le village des P’tits givrés animeront la Ville de Belfort pendant les fêtes de fin d’année. Des concerts, des spectacles, des dégustations, des contes et des parades, plus de 250 animations rythmeront également ces jours de festivités. +33 3 84 54 24 24 Belfort

