Mois du vrac et du réemploi La Main dans le Vrac Tulle, vendredi 1 mars 2024.

Mois du vrac et du réemploi La Main dans le Vrac Tulle Corrèze

Engagez vous à passer au vrac et au réemploi des emballages dans votre quotidien pour réussir à réduire vos poubelles en participant à des évènements, des animations et des concours partout en France et dans votre épicerie la Main dans le Vrac. ouvert le lundi de 13h30 à 18h30 et du mardi au samedi de 9h à 18h30 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01

fin : 2024-03-31

La Main dans le Vrac 21 avenue Winston Churchill

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine lamaindanslevrac@gmail.com

