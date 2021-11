Paris Place Joachim du Bellay île de France, Paris Mois du véganisme: RDV Place du Bellay le 13 novembre ! Place Joachim du Bellay Paris Catégories d’évènement: île de France

Mois du véganisme: RDV Place du Bellay le 13 novembre ! Place Joachim du Bellay, 13 novembre 2021, Paris. de 10h à 17h

Retrouvez un véritable “village végane”, le 13 novembre de 10h à 17h Place Joaquim du Bellay. Venez nombreu·se,s ! Le mois de novembre est célébré comme le mois du végétalisme dans le monde entier. Lors de ce “World végan month”, les véganes du monde entier se retrouvent pour célébrer les droits des animaux et faire connaitre le végétalisme et le véganisme .A cette occasion, l’association Mangez Végétalien organise le 13 novembre un événement dans le but de promouvoir le véganisme comme solution pour notre santé, pour la planète et surtout pour mettre fin aux souffrances des animaux Vous pourrez y obtenir toutes les informations nécessaires sur le “mode de vie végétalien”, et bien sûr vous pourrez aussi vous régaler avec les différents stands de nourritures. La Journée mondiale du véganisme (World Vegan Day) est célébrée chaque année le 1er novembre, sensibilise les gens au véganisme, les informe sur les souffrances des animaux et les motiver à adopter un mode de vie vegan. Ce jour marque le début du mois du véganisme, tout le mois de novembre. La date a été choisie pour commémorer la fondation de The Vegan Society en novembre 1944. Quelle meilleure occasion pour découvrir ou faire découvrir le véganisme ? Événements -> Autre événement Place Joachim du Bellay Place Joachim du Bellay Paris 75001

Contact : Association Manger Végétalien https://www.mangervegetalien.com/ https://www.facebook.com/events/220028496787074

