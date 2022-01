Mois du tout petit – Les murs ont des oreilles 33700 Mérignac, 5 février 2022, Mérignac.

Exposition « les murs ont des oreilles » ————————————– Une drôle de cabane tend ses grandes oreilles rouges pour écouter des histoires et accueillir petits et grands. Les différents modules et les ateliers créatifs invitent les enfants à observer, compter, toucher mais encore écouter, inventer, construire et surtout s’amuser ! Imaginée et spécialement conçue par l’illustratrice Julia Chausson pour les enfants de 1 à 5 ans, cette exposition ludique donnera vie à ses livres de comptines et permettra à vos enfants de découvrir son univers. **Du samedi 5 février au samedi 26 mars** Entrée libre – tout public Médiathèque Michel Sainte-Marie – Salle d’exposition ### Des visites de l’exposition à destination des crèches * **vendredi 11 février** * **jeudi 3 mars et vendredi 4 mars** * **jeudi 10 mars et vendredi 11 mars** Spectacle « Qui a croqué ma pomme ? » ———————————– _Par la Compagnie la Sensible_ Le spectacle déroule une bobine d’histoires burlesques et poétiques, sans queue ni tête. Juste pour voir, sous un autre jour, les comptines que l’on connaît si bien. Cette clown fantasque à la fantaisie débridée cherche à nous étonner et surtout à réjouir. Elle rebondit avec malice sur les albums de Julia Chausson. **samedi 5 février** * 10h – sur inscription pour les 0-3 ans * 11h15 – sur inscription pour les 2-5 ans Médiathèque Michel Sainte-Marie – Salle d’exposition Ateliers ——– ### Atelier « Une poule sur un mur » Trempe tes mains dans la peinture Picoti Picota. Les enfants réaliseront des oeuvres qui seront exposées à la Médiathèque Michel Sainte-Marie. À destination du RAM et du SAF. **mardi 8 février et mercredi 9 février** ### Petits ateliers tamponnés Un atelier parents-enfants pour réaliser des petits livres autoportraits avec les tampons créés par Julia Chausson. Sur inscription pour les 3-5 ans accompagnés * **mercredi 9 février** de 16h à 16h45 – Médiathèque de Beutre * **mardi 22 février** de 16h30 à 17h30 – Médiathèque Michel Sainte-Marie – Espace Jeunesse * **mercredi 9 mars** de 16h à 16h45 – Médiathèque de Beaudésert * **mercredi 23 mars** de 16h à 16h45 – Médiathèque du Burck ### Gratoline et ses comptines Une invitation sonore à tâtonner, explorer, découvrir son corps en musique, vivre ses motions par le son et l’imaginaire. Le voyage sonore se termine par un temps dédié à la manipulation et l’exploration d’une multitude d’instruments et de matières sonores mis à libre disposition des enfants et accompagnants. Sur inscription pour les 0-3 ans * **samedi 12 février** à 10h15 – Médiathèque Michel Sainte-Marie Salle d’exposition * **samedi 5 mars** à 10h15 – Médiathèque de Beutre * **samedi 12 mars** à 10h15 – Médiathèque du Burck ### Berceuses signées Venez partager un moment convivial en famille avec Sophie EJE (éducatrice Jeunes Enfants) depuis 15 ans et Animatrice d’atelier de signes. Vous pourrez découvrir ou redécouvrir des comptines, des chansons ou des histoires signées. Pas besoin de savoir chanter ou de connaître les signes (issu de la langue des signes françaises), cet atelier s’adresse à tout le monde : petits et grands, parents ou grands-parents ! Sur inscription pour les 0-3 ans * **vendredi 11 mars** à 17h30 – Médiathèque de Beutre * **samedi 19 mars** à 10h et 10h45 – Médiathèque Michel Sainte-Marie – Salle d’exposition ### Jouons avec les bébés Une matinée spéciale réservée aux tout petits ! Sur inscription pour les 0-3 ans **samedi 26 février** de 10h a 12h Médiathèque Michel Sainte-Marie – Ludothèque Concerts ——– ### Bulles musicales du Krakatoa ** »Pequenos indios » de Bahia avec Alê Kali **Sur inscription pour les 0-3 ans * mercredi 2 février à 10h pour le public professionnel – Médiathèque de Beaudésert * mercredi 2 février à 10h45 Médiathèque de Beaudésert **Une Bulle Musicale surprise… !** Sur inscription pour les 0-3 ans **samedi 19 février** à 10h et 10h45 Médiathèque Michel Sainte-Marie – Espace Jeunesse **Ita & Mika** Sur inscription pour les 0-3 ans * **mercredi 2 mars** à 10h pour le public professionnel – Médiathèque du Burck * **mercredi 2 mars** à 10h45 – Médiathèque du Burck ### Informations pratiques Inscriptions et renseignements dans les médiathèques ou au 05 57 00 02 20

Du 5 février au 26 mars, les médiathèques accueillent l’exposition “Les murs ont des oreilles” de Julia Chausson. À cette occasion, les bibliothécaires proposent des animations pour les tout-petits.

