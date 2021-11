Roubaix Parc des Sports Nord, Roubaix Mois du Sport Féminin Parc des Sports Roubaix Catégories d’évènement: Nord

**FOOTBALL / 11 novembre à 14h30 :** Match Féminines Régional 1 FCBF-VAFF, en présence d’Amandine Petit, Miss France 2021, pour le coup d’envoi et une séance de dédicaces (ouverture des portes à 13h30) **RUGBY / 13 novembre à 16h :** Matchs amicaux de trois grandes équipes universitaires de rugby féminin **FOOTBALL / 5 décembre à 14h30 :** Match Féminines Régional 1 FCBF-Saint Omer, précédé d’un tournoi de 250 poussines des clubs du District des Flandres (à partir de 11h30)

Gratuit

3 RDV au Parc des Sports pour mettre en avant le sport collectif féminin à Roubaix. Parc des Sports Rue Alexandre Fleming, Roubaix Roubaix Nord

