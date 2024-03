Mois du son yoga du son et vibrations Médiathèque Saint-Jean-Pied-de-Port, vendredi 5 avril 2024.

Mois du son yoga du son et vibrations Médiathèque Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Atelier relaxation par Yogalaia. 1h15 // dès 14 ans. Un atelier où chacun pourra s’initier aux bienfaits du yoga du son et des mantras, lorsque les vibrations de la voix libèrent les tensions du corps et de l’esprit. La séance se terminera avec une relaxation guidée et une immersion sonore. Avec Lea Yogalaia, enseignante de yoga et énergéticienne 0 0 EUR.

Début : 2024-04-05 18:30:00

fin : 2024-04-05

Médiathèque Avenue de la gare

Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine mediatheque.garazibaigorri@communautepaysbasque.fr

