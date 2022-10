Mois du savoir faire : Visite, marché et concert à la ferme Picquigny Picquigny Catégories d’évènement: Picquigny

Somme

Mois du savoir faire : Visite, marché et concert à la ferme Picquigny, 19 novembre 2022, Picquigny. Mois du savoir faire : Visite, marché et concert à la ferme

Picquigny Somme

2022-11-19 14:00:00 – 2022-11-19 16:30:00 Picquigny

Somme Picquigny 5 Dans le cadre du mois du savoir-faire, l’office de tourisme Nièvre & Somme vous propose plusieurs visites commentées d’usines, d’entreprises ou d’exploitations du territoire. Au programme du samedi 19 novembre : Visite/découverte de la ferme de François Delporte (Bio Pic) à Picquigny de 14h à 16h. L’après-midi commencera par une visite de la ferme, avec une découverte des poules, canard, abeille… François fera un petit bilan de l’année 2022 et les projets à venir en 2023, suivi d’un marché de produits locaux (fruits et légumes, cidre, bière…) et se terminera par un concert sous le manège de la ferme. Le tarif est de 10€ pour les adultes et 5€ pour les enfants. Inscriptions et renseignements au 03.22.51.46.85 ou officedetourisme@nievresomme.fr Venez nombreux !! Dans le cadre du mois du savoir-faire, l’office de tourisme Nièvre & Somme vous propose plusieurs visites commentées d’usines, d’entreprises ou d’exploitations du territoire. Au programme du samedi 19 novembre : Visite/découverte de la ferme de François Delporte (Bio Pic) à Picquigny de 14h à 16h. L’après-midi commencera par une visite de la ferme, avec une découverte des poules, canard, abeille… François fera un petit bilan de l’année 2022 et les projets à venir en 2023, suivi d’un marché de produits locaux (fruits et légumes, cidre, bière…) et se terminera par un concert sous le manège de la ferme. Le tarif est de 10€ pour les adultes et 5€ pour les enfants. Inscriptions et renseignements au 03.22.51.46.85 ou officedetourisme@nievresomme.fr Venez nombreux !! Picquigny

dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Catégories d’évènement: Picquigny, Somme Autres Lieu Picquigny Adresse Picquigny Somme Ville Picquigny lieuville Picquigny Departement Somme

Picquigny Picquigny Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/picquigny/

Mois du savoir faire : Visite, marché et concert à la ferme Picquigny 2022-11-19 was last modified: by Mois du savoir faire : Visite, marché et concert à la ferme Picquigny Picquigny 19 novembre 2022 Picquigny Picquigny, Somme Somme

Picquigny Somme