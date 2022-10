Mois du savoir faire : Visite de la chèvrerie de Canaples Canaples Canaples Catégories d’évènement: Canaples

Somme Canaples 8 8 Dans le cadre du mois du savoir-faire, l’office de tourisme Nièvre & Somme vous propose plusieurs visites commentées d’usines et d’entreprises du territoire. Au programme du mercredi 16 novembre : La visite de la chèvrerie de Canaples de 14h30 à 16h30. Visite de la ferme, découverte de la salle de traite et de la fabrication des fromages, possibilité pour les enfants de nourrir les chèvres.

Cette visite se terminera par une dégustation qui devrait ravir petits et grands ! Inscriptions et renseignements au 03.22.51.46.85 officedetourisme@nievresomme.fr +33 3 22 51 46 85

