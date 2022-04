MOIS DU MANGA : Atelier Manga Capbreton Capbreton Catégories d’évènement: Capbreton

MOIS DU MANGA : Atelier Manga
Capbreton, 22 avril 2022

Envie de réaliser votre première planche de mangas et de connaître les secrets des mangakas ? Cet atelier est pour vous ! Michaël Almodovar, dessinateur, scénariste et professeur animera un atelier et dédicacera son livre "Les torches d'Arkylon". 

Gratuit – Places limitées // Ados à partir de 10 ans

Place Yan du Gouf Mediathèque l'Ecume des jours
Capbreton, Landes

