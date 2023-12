Mois du livre et de la Petite Enfance du 19ème – Installation « A table » de Claire Dé Bibliothèque Hergé Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Mois du livre et de la Petite Enfance du 19ème – Installation « A table » de Claire Dé Bibliothèque Hergé Paris, 13 janvier 2024, Paris. Du samedi 13 janvier 2024 au samedi 10 février 2024 :

.Tout public. gratuit

Pour cette troisième édition du Mois du livre et de la Petite enfance du 19ème arrondissement, nous explorerons les sujets de l’écoute et de l’attention chez le tout-petit. Pour l’occasion la bibliothèque Hergé accueille l’exposition « A table » de Claire Dé. De quoi s’agit-il ? Un jeu de société ? Une nouvelle façon de manger en s’amusant ? L’annonce d’un repas extraordinaire ? … De l’art de table, sans doute ! Dans cette série de photographies

autour de la gourmandise visuelle, rien n’est vraiment conventionnel. La

vaisselle sert à tout sauf à manger, et quand il s’agit enfin de goûter

quelque chose, la matière alimentaire se fait immatérielle. Ici tout

échappe aux codes du repas traditionnel. Jusqu’à la table, qui

finalement, n’existe pas. Pour seul contexte visuel, un fond noir,

emprunt de mystère et de profondeur, sur lequel viennent s’inscrire

formes, couleurs et matières. Les

photographies peuvent se regarder seules, ou par ensemble, un peu comme

un menu que chacun se composerait au fil de son inspiration, de ses

associations de lecture, de ses désirs. Les objets qui accompagnent les

images sont à manipuler comme des pièces de jeux. Ils peuvent servir à

inventer des rites autour de la lecture des photographies, une nouvelle

façon de manger des yeux, de picorer des détails, de goûter du rêve, de

donner une dimension extraordinaire à ce qui, dans le quotidien, relève

davantage de l’habitude et de l’ordinaire. Le set de vaisselle offre

enfin la possibilité aux enfants d’inventer leur propre construction, de

se bâtir des architectures ou des sculptures imaginaires. Imaginez un bel ensemble de vaisselle en plastique jaune et orange.

Imaginez des couverts de la même couleur. Imaginez une grande nappe

noire. Maintenant, c’est à vous de jouer : créer, construire, inventer

de nouvelles formes. Empilements fous, volumes imaginaires, sculptures

fantastiques surgiront bientôt de ce nouveau jeu de construction. Une

façon originale de faire la vaisselle ! Pour compléter cette belle installation, la bibliothèque accueillera le « mobile gourmand », imaginé par Laëtitia Delpech de « Fabrique-moi une histoire » pour permettre aux petit-es et grand-es de goûter aux plaisirs de la table ! Bibliothèque Hergé 2 rue du Département 75019 Paris Contact : +33140381808 bibliotheque.herge@paris.fr

Claire Dé Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75019 Lieu Bibliothèque Hergé Adresse 2 rue du Département Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Hergé Paris latitude longitude 48.885013986791,2.36723503208125

Bibliothèque Hergé Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/