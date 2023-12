Mois du livre et de la Petite Enfance du 19ème – Animations autour du tapis de lecture « Loup » d’Olivier Douzou Bibliothèque Hergé Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Mois du livre et de la Petite Enfance du 19ème – Animations autour du tapis de lecture « Loup » d’Olivier Douzou Bibliothèque Hergé Paris, 6 février 2024, Paris. Le mardi 06 février 2024

de 17h00 à 18h00

Le mercredi 14 février 2024

de 17h00 à 18h00

Le samedi 10 février 2024

de 10h30 à 12h00

.Tout public. Jusqu’à 5 ans. gratuit

Pour cette troisième édition du Mois du livre et de la Petite enfance du 19ème, nous explorerons les sujets de l’écoute et de l’attention chez le tout-petit. Le raconte-tapis est un instrument à la fois pédagogique et ludique inventé par Clotilde Fougeray-Hammam. C’est aussi un très bel objet, une vraie petite oeuvre d’art née de l’esprit d’un créateur. A partir d’un ouvrage simple pour les petits est inventée une scénographie de tissus, un décor qui sert de base pour raconter l’histoire.

Les bibliothécaires vous proposent plusieurs rendez-vous pour découvrir l’histoire du Loup d’Olivier Douzou !

A destination des parents et de leurs enfants : le samedi 10 février à partir de 10h30 et le mercredi 14 février à partir de 17h A destination des professionnel-les de la petite enfance : le mardi 6 février à partir de 17h Bibliothèque Hergé 2 rue du Département 75019 Paris Contact : +33140381808 bibliotheque.herge@paris.fr

Bibliocité Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75019 Lieu Bibliothèque Hergé Adresse 2 rue du Département Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Hergé Paris latitude longitude 48.885013986791,2.36723503208125

Bibliothèque Hergé Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/