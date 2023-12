Mois du livre et de la Petite Enfance du 19ème – Animations autour de la valise de Bruno Munari Bibliothèque Hergé Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Pour cette troisième édition du Mois du livre et de la Petite enfance du 19ème, nous explorerons les sujets de l’écoute et de l’attention chez le tout-petit. Bruno Munari est un artiste et designer italien, né à Milan en 1907 et mort en 1998. Quand il ne crée pas de livres pour les très jeunes enfants, Bruno Munari peint, sculpte, compose, dessine et imagine des objets pour la production industrielle. Bruno Munari est connu pour ses prelibris, ces premiers livres qui accompagnent le quotidien des tout-petit-es. Les bibliothécaires vous proposent plusieurs rendez-vous pour explorer ensemble l’univers de l’artiste comme point de rencontre entre les parents et les enfants. A destination des parents et de leurs enfants : le samedi 13 janvier à partir de 10h30 et le mercredi 31 janvier à partir de 17h A destination des professionnel-les de la petite enfance : le mardi 23 janvier à partir de 17h Bibliothèque Hergé 2 rue du Département 75019 Paris Contact : +33140381808 bibliotheque.herge@paris.fr

