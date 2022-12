Mois du livre et de la petite enfance dans le 19ème Catégorie d’évènement: île de France

Mois du livre et de la petite enfance dans le 19ème, 14 janvier 2023, . Du samedi 14 janvier 2023 au samedi 18 février 2023 :

. gratuit

Les bibliothèques jeunesse du 19ème arrondissement vous proposent un évènement à destination du très jeune public et de celles et ceux qui les accompagnent : conférence, lectures, ateliers, spectacles… Pour cette deuxième édition les comptines et berceuses du monde seront à l’honneur ! Toutes les animations sont gratuites, sur inscription auprès de chaque bibliothèque (Benjamin Rabier, Hergé, Crimée, Fessart, Place des fêtes). Contact :

PARIS + MAIRIE19

Détails Catégorie d’évènement: île de France Autres lieuville Departement Paris

Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Mois du livre et de la petite enfance dans le 19ème 2023-01-14 was last modified: by Mois du livre et de la petite enfance dans le 19ème 14 janvier 2023

Paris