Mois du livre et de la petite enfance – atelier Bébé Cirque Bibliothèque Benjamin Rabier Paris, 3 février 2024, Paris.

Le samedi 03 février 2024

de 10h00 à 11h00

.Public enfants adultes. A partir de 1 ans. Jusqu’à 99 ans. gratuit

Merci de reserver sur place ou par telephone au 01 42 09 31 24

Atelier familial proposé par l’Ecole des parents et des éducateurs autour de la pratique du cirque en famille.

Pour vivre des moments d’échanges et de plaisir entre parents et enfants, L’École des parents propose une activité autour du cirque.

A partir de 1 an.

Bibliothèque Benjamin Rabier 141, avenue de Flandre 75019 Paris

Contact : +33142093124

