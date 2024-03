Mois du livre en Bretagne Tournée de David Grall à la Librairie Café l’Autre Rive à Berrien. Berrien, samedi 16 mars 2024.

Dans le cadre du Mois du Livre en Bretagne, les éditions Foin ont imaginé un parcours avec quatre librairies du Finistère pour faire entendre des extraits du recueil Déleste (j’y songe et puis j’oublie). Pour l’occasion de ces rencontres, David Grall, l’auteur, y jouera de sa voix, et d’une bande sonore pour accompagner certains poèmes, afin de varier les plaisirs et les espaces.

En une cinquantaine de fragments écrits en prose ou en vers libre, Déleste compose un jeu de pistes entre l’auteur, ses fantômes, ses génies, et quelques autres corps avec lesquels il s’effleure, se love, ou s’embrase. On y navigue avec gourmandise entre une poétique des brumes et du hantement, à moins qu’il ne s’agisse de toute autre chose… d’une quête d’épure, ou d’une extase qui déborderait gaiement des pourtours océaniques. Et comme le dit l’auteur en préambule, par ce déleste , il entend aussi du céleste , et sa délectation .

Pensée dans l’idée d’approcher le voisinage de certains des lieux et paysages qui constellent l’ouvrage, cette tournée sera aussi l’occasion d’évoquer les aspirations qui animent les éditions Foin, une aventure lancée à Douarnenez en 2020 avec la boussole du coup de cœur, et l’envie de fabriquer des objets avec soin, sans démesure de tirages. Un penchant du moment pourrait même être celui de la poésie de voisinage, celle qui est là, à portée de crayon, et qui ne dit pas toujours son nom, la dernière parution en date s’intitulant Anthologie (très partielle) de poésie douarneniste, soit le fruit d’un travail de collecte ouvert à toutes et à tous. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 19:00:00

fin : 2024-03-16

Lieu-dit Restidiou Braz

Berrien 29690 Finistère Bretagne lautrerive@planeterre.fr

