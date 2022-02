Mois du livre en Bretagne : Le jardin, tout une histoire. Rencontre BD Médiathèque Muncipale Bruz Catégories d’évènement: Bruz

Médiathèque Muncipale, le mardi 22 février à 18:45

Retrouvez leur humour et leurs passions respectives pour la terre et ses petites bêtes et pour la bande dessinée ! En partenariat avec la librairie Page 5

Entrée libre, inscription conseillée.

Rencontre-dédicace avec le créateur des Jardins Rocambole de Corps-Nuds, Luc Bienvenu, et avec Laurent Houssin autour de leur BD « Le potager Rocambole » éditée chez Futuropolis ! Médiathèque Muncipale 10 avenue du Général de Gaulle 35170 BRUZ Bruz Centre ville Ille-et-Vilaine

