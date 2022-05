Mois du jeu : à vous de jouer !

Mois du jeu : à vous de jouer !, 3 mai 2022, . Mois du jeu : à vous de jouer !

2022-05-03 – 2022-05-31 À l’occasion de la journée mondiale du jeu, le 28 mai, jouons tous, partout, sortons les jeux et… Que la fête commence ! – Cahiers de jeux :

Du 3 au 31 mai

2 niveaux : 3-6 ans et 7-14 ans.

À venir retirer aux horaires d’ouverture de la médiathèque, 1 cahier de jeux par enfant – Initiation au jeu de rôle

Samedi 14, mercredi 18 ou mercredi 25 mai (à confirmer)

Espace jeunesse

Tu veux partir à l’aventure ? Viens créer ton personnage et pars avec ton équipe à la poursuite des grands méchants.

Sur inscription au 03 44 15 67 02. – Pixel party : duo de sabre laser (sur console)

Mercredi 4 mai de 14h30 à 18h

Imaginarium

Des duels sur console en libre accès pour les Jedis qui souhaitent se défier (sans se blesser).

En libre accès, à partir de 8 ans. – Pixel party : course de Kart chrono dans la médiathèque

Samedi 7 mai de 10h à 12h

Imaginarium

Venez tester notre circuit inédit et pilotez dans la médiathèque en réalité augmentée !

En libre accès, à partir de 8 ans. – Sabre laser : démonstration et initiation

Samedi 7 mai de 15h à 17h

Imaginarium

Vous pensiez que les duels aux sabres laser n’existaient que dans la science-fiction ? Découvrez cette pratique sportive proposée par l’Académie Beauvaisienne d’Escrime.

En libre accès, à partir de 5 ans. – Découverte des jeux de société

Mercredi 11 mai à 14h

Espace jeunesse

Jeux de société simples et rapides pour jouer en famille ou entre amis avec vos bibliothécaires.

Pour les 7-14 ans.

Sur inscription au 03 44 15 67 02 – Escape Game : enquête en médiathèque

Vendredi 13 mai à 18h45, 19h, 19h15 et 19h30

Espace jeunesse

Un voleur s’est introduit dans la demeure de Norma Huidobro et lui a dérobé son précieux manuscrit dont la sortie est prévue prochainement. Mène l’enquête pour le retrouver !

Pour tous, à partir de 8 ans.

Sur inscription au 03 44 15 67 02. – Pixel party : découverte du casque VR

Samedi 15 mai à 15h et 16h

Imaginarium

Venez profiter profiter de notre matériel de réalité virtuelle pour jouer ou explorer.

Pour tous, à partir de 12 ans.

Sur inscription au 03 44 15 67 18. – Jeux en folie avec Dans la malle aux jeux

Samedi 21 mai à partir de 14h

Espace jeunesse

Après-midi ludique autour de jeux de société.

Pour les 7-14 ans.

Sur inscription au 03 44 15 67 02. – Pixel Party : tournoi de jeu vidéo

Samedi 28 mai de 14h à 17h30

Imaginarium

Un affrontement manettes en main dans un esprit léger. Qui réussira à ne pas se faire éjecter de l’arène ?

Pour tous, à partir de 12 ans.

Sur inscription au 03 44 15 67 18 À l’occasion de la journée mondiale du jeu, le 28 mai, jouons tous, partout, sortons les jeux et… Que la fête commence ! – Cahiers de jeux :

Du 3 au 31 mai

2 niveaux : 3-6 ans et 7-14 ans.

À venir retirer aux horaires d’ouverture de la médiathèque, 1 cahier de jeux par enfant – Initiation au jeu de rôle

Samedi 14, mercredi 18 ou mercredi 25 mai (à confirmer)

Espace jeunesse

Tu veux partir à l’aventure ? Viens créer ton personnage et pars avec ton équipe à la poursuite des grands méchants.

Sur inscription au 03 44 15 67 02. – Pixel party : duo de sabre laser (sur console)

Mercredi 4 mai de 14h30 à 18h

Imaginarium

Des duels sur console en libre accès pour les Jedis qui souhaitent se défier (sans se blesser).

En libre accès, à partir de 8 ans. – Pixel party : course de Kart chrono dans la médiathèque

Samedi 7 mai de 10h à 12h

Imaginarium

Venez tester notre circuit inédit et pilotez dans la médiathèque en réalité augmentée !

En libre accès, à partir de 8 ans. – Sabre laser : démonstration et initiation

Samedi 7 mai de 15h à 17h

Imaginarium

Vous pensiez que les duels aux sabres laser n’existaient que dans la science-fiction ? Découvrez cette pratique sportive proposée par l’Académie Beauvaisienne d’Escrime.

En libre accès, à partir de 5 ans. – Découverte des jeux de société

Mercredi 11 mai à 14h

Espace jeunesse

Jeux de société simples et rapides pour jouer en famille ou entre amis avec vos bibliothécaires.

Pour les 7-14 ans.

Sur inscription au 03 44 15 67 02 – Escape Game : enquête en médiathèque

Vendredi 13 mai à 18h45, 19h, 19h15 et 19h30

Espace jeunesse

Un voleur s’est introduit dans la demeure de Norma Huidobro et lui a dérobé son précieux manuscrit dont la sortie est prévue prochainement. Mène l’enquête pour le retrouver !

Pour tous, à partir de 8 ans.

Sur inscription au 03 44 15 67 02. – Pixel party : découverte du casque VR

Samedi 15 mai à 15h et 16h

Imaginarium

Venez profiter profiter de notre matériel de réalité virtuelle pour jouer ou explorer.

Pour tous, à partir de 12 ans.

Sur inscription au 03 44 15 67 18. – Jeux en folie avec Dans la malle aux jeux

Samedi 21 mai à partir de 14h

Espace jeunesse

Après-midi ludique autour de jeux de société.

Pour les 7-14 ans.

Sur inscription au 03 44 15 67 02. – Pixel Party : tournoi de jeu vidéo

Samedi 28 mai de 14h à 17h30

Imaginarium

Un affrontement manettes en main dans un esprit léger. Qui réussira à ne pas se faire éjecter de l’arène ?

Pour tous, à partir de 12 ans.

Sur inscription au 03 44 15 67 18 À l’occasion de la journée mondiale du jeu, le 28 mai, jouons tous, partout, sortons les jeux et… Que la fête commence ! – Cahiers de jeux :

Du 3 au 31 mai

2 niveaux : 3-6 ans et 7-14 ans.

À venir retirer aux horaires d’ouverture de la médiathèque, 1 cahier de jeux par enfant – Initiation au jeu de rôle

Samedi 14, mercredi 18 ou mercredi 25 mai (à confirmer)

Espace jeunesse

Tu veux partir à l’aventure ? Viens créer ton personnage et pars avec ton équipe à la poursuite des grands méchants.

Sur inscription au 03 44 15 67 02. – Pixel party : duo de sabre laser (sur console)

Mercredi 4 mai de 14h30 à 18h

Imaginarium

Des duels sur console en libre accès pour les Jedis qui souhaitent se défier (sans se blesser).

En libre accès, à partir de 8 ans. – Pixel party : course de Kart chrono dans la médiathèque

Samedi 7 mai de 10h à 12h

Imaginarium

Venez tester notre circuit inédit et pilotez dans la médiathèque en réalité augmentée !

En libre accès, à partir de 8 ans. – Sabre laser : démonstration et initiation

Samedi 7 mai de 15h à 17h

Imaginarium

Vous pensiez que les duels aux sabres laser n’existaient que dans la science-fiction ? Découvrez cette pratique sportive proposée par l’Académie Beauvaisienne d’Escrime.

En libre accès, à partir de 5 ans. – Découverte des jeux de société

Mercredi 11 mai à 14h

Espace jeunesse

Jeux de société simples et rapides pour jouer en famille ou entre amis avec vos bibliothécaires.

Pour les 7-14 ans.

Sur inscription au 03 44 15 67 02 – Escape Game : enquête en médiathèque

Vendredi 13 mai à 18h45, 19h, 19h15 et 19h30

Espace jeunesse

Un voleur s’est introduit dans la demeure de Norma Huidobro et lui a dérobé son précieux manuscrit dont la sortie est prévue prochainement. Mène l’enquête pour le retrouver !

Pour tous, à partir de 8 ans.

Sur inscription au 03 44 15 67 02. – Pixel party : découverte du casque VR

Samedi 15 mai à 15h et 16h

Imaginarium

Venez profiter profiter de notre matériel de réalité virtuelle pour jouer ou explorer.

Pour tous, à partir de 12 ans.

Sur inscription au 03 44 15 67 18. – Jeux en folie avec Dans la malle aux jeux

Samedi 21 mai à partir de 14h

Espace jeunesse

Après-midi ludique autour de jeux de société.

Pour les 7-14 ans.

Sur inscription au 03 44 15 67 02. – Pixel Party : tournoi de jeu vidéo

Samedi 28 mai de 14h à 17h30

Imaginarium

Un affrontement manettes en main dans un esprit léger. Qui réussira à ne pas se faire éjecter de l’arène ?

Pour tous, à partir de 12 ans.

Sur inscription au 03 44 15 67 18 Wikimedia Commons dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville