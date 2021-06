La Madeleine Médiathèque Municipale La Madeleine, Nord Mois du foot détourné Médiathèque Municipale La Madeleine Catégories d’évènement: La Madeleine

Nord

Mois du foot détourné Médiathèque Municipale, 12 juin 2021-12 juin 2021, La Madeleine. Mois du foot détourné

du samedi 12 juin au samedi 10 juillet à Médiathèque Municipale

Pendant tout le mois de l’euro de foot, la médiathèque propose trois rendez-vous ouvert à tous, les samedis 12/06, 26/06 et 10/07 de 14h à 16h. Petits et grands pourront venir jouer à des jeux de foot pas comme les autres, ces jeux ne sont pas (ou peu) connus du grand public et proposent une expérience différente des classiques FIFA, PES … Les jeux proposés sont : * Alpaca Ball (tournoi) * Mario smash football (tournoi) * Rocket League (test de positionnement pour création d’une équipe pour la médiathèque) * Axiom Soccer * Rayman KungFoot * KungFu Kickball Inscrivez vous à l’accueil de la médiathèque, par mail à [[mediatheque@ville-lamadeleine.fr](mailto:mediatheque@ville-lamadeleine.fr)](mailto:mediatheque@ville-lamadeleine.fr) ou par téléphone au 03 59 09 59 09. Plus d’information, vous pouvez consulter [le site de la médiathèque municipale](https://www.mediathequelamadeleine.fr/cms/articleview/id_profil/1/id/21721).

Entrée libre (sur inscription pour les 12 et 26 juin 2021)

3 samedis, 6 jeux, 2 tournois, venez jouer à des jeux de foot pas comme les autres Médiathèque Municipale 72 Rue Gambetta, La Madeleine La Madeleine Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-12T14:00:00 2021-06-12T16:00:00;2021-06-26T14:00:00 2021-06-26T16:00:00;2021-07-10T14:00:00 2021-07-10T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: La Madeleine, Nord Étiquettes évènement : Autres Lieu Médiathèque Municipale Adresse 72 Rue Gambetta, La Madeleine Ville La Madeleine lieuville Médiathèque Municipale La Madeleine