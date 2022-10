Mois du film documentaire_Les rave d’Epsylonn – Otoktone Plomeur Plomeur Catégories d’évènement: Finistre

2022-11-06 – 2022-11-06

Finistre Plomeur La projection de ce film documentaire organisé par Lire à Plomeur sera suivie d’ un échange avec les réalisateurs.

De : Erwan Le Guillermic, David Morvan

Année : 2021 Durée : 52 Pays de production : France Production : Aligal Production

Depuis trente ans, tous les week-ends, les forêts et les friches industrielles de nos cités accueillent une jeunesse au son de la techno. Pendant quelques heures ou quelques jours émerge, ex-nihilo, une zone en dehors du monde avec ses codes et ses règles propres. Étienne, Sonia, Loïc, Aurélie, Tony et Damien sont quelques-uns des irréductibles bretons qui ont tout donné à cette passion devenue mode de vie. Après quinze années à sillonner la Bretagne, la France et l’Europe, leur sound system Epsylonn – Otoktone organise une dernière teuf. Le temps d’une fête, le film explore la quête libertaire qui anime cette frange de la jeunesse et son besoin de s’affranchir du poids de la société. +33 2 98 82 13 32 Salle polyvalente Place de la Mairie Plomeur

