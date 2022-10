Mois du film documentaire Plouarzel, 13 novembre 2022, Plouarzel.

Mois du film documentaire

2022-11-13 16:30:00 – 2022-11-13 18:00:00

« Dañsal dindan ar glav » – Danser sous la pluie

Un film de Goulwena an Henaff récemment primé lors du Celtic Media Festival en juin 2002 à Quimper où il reçu le « prix du documentaire ».

Film en breton sous-titré en français, en présence de la réalisatrice et d’Elen.

Une femme sur huit a vécu, vit ou vivra l’épreuve du cancer du sein. Hélène est l’une de ces femmes touchées et blessées par cette maladie. Aujourd’hui en rémission, elle raconte son histoire et se confie de manière émouvante.

Ur vaouez diwar eizh he deus bevet pe a vevo reuziad krign-bev ar vronn. Elen a eo unan eus ar maouezed-se, bet gloazet gand ar c’hlenved. Hiziv emañ war hent ar pare, kontañ a ra he istor en un doare fromus.

assotrearzh@yahoo.fr +33 6 45 95 73 91 http://trearzh.free.fr/

