Mois du film documentaire novembre 2021 Médiathèque Calliopé, 1 novembre 2021, Montaigu-Vendée.

du lundi 1 novembre au mardi 30 novembre à Médiathèque Calliopé

Dans le cadre du mois du film documentaire, en partenariat avec le cinéma Caméra 5, la bibliothèque Départementale de la Vendée et Images en Bibliothèques, la médiathèque Calliopé vous propose un cycle de projections et de rencontres sur le thème de la musique et du son. Tout au long du mois de novembre, venez découvrir une sélection de films documentaires en prêt illimité ! **Dates à retenir** _- Vendredi 19 novembre_ Projection du film « L’esprit des lieux » de Serge Steyer et Stéphane Manchematin. Suivie d’une discussion avec Marc Namblard audio-naturaliste et protagoniste du film. Au cinéma Caméra 5 | 20h | Gratuit | À partir de 12 ans _- Samedi 20 novembre_ « Espace d’immersion sonore » avec Marc Namblard. Aménagement d’un espace de détente confortable permettant d’écouter des ambiances sonores immersives. Sur les horaires d’ouverture de la médiathèque | Tout public _- Vendredi 26 novembre_ Projection du film « Forbach swing » de Marie Dumora Au cinéma Caméra 5 | 20h30 | À partir de 12 ans _- Dimanche 28 novembre_ Projection du film « Chœur de batteurs » de John Walker. A la médiathèque | Gratuit | À partir de 12 ans _**Les séances et animations sont gratuites.**_

Gratuit et ouvert à tous

Médiathèque Calliopé Parc Henri Joyau, Avenue Villebois Mareuil, 85600 Montaigu-Vendée Montaigu-Vendée Montaigu Vendée



