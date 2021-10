Orléans Maison des Arts et de la Musique - MAM Loiret, Orléans Mois du Film Documentaire Maison des Arts et de la Musique – MAM Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Mois du Film Documentaire Maison des Arts et de la Musique – MAM, 7 novembre 2021, Orléans. Mois du Film Documentaire

Maison des Arts et de la Musique – MAM, le dimanche 7 novembre à 17:00

À l’occasion du Mois du Film Documentaire, La Bande de l’Écran vous propose de plonger dans les continents mystérieux du plaisir féminin, LES EAUX PROFONDES ouvre un de ces espaces rares et précieux, où la parole se libère et se partage… Coupées de nos corps et de nos désirs par des siècles d’oppression patriarcale, le continent du plaisir féminin reste encore souvent terra incognita. Nous y voyageons, dans un imaginaire « en rhizomes », s’autorisant l’exploration, le jeu, et se nourrissant d’une aspiration profonde à réhabiliter une sexualité féminine riche, joyeuse, et qui retrouve le chemin de ses profondeurs. Durée du film : 1h (court-métrage en avant-programme) Tout public à partir de 16 ans.

Non adhérent : 5 euros / Adhérent: 3 euros

Les eaux profondes, documentaire d’Alice Heit Maison des Arts et de la Musique – MAM Cours Victor Hugo 45100 ORLEANS Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-07T17:00:00 2021-11-07T19:00:00

