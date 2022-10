Mois du film documentaire « Les raves d’Epsylonn – Otoktone » Plouguerneau Plouguerneau Catégories d’évènement: Finistre

Plouguerneau

Mois du film documentaire « Les raves d’Epsylonn – Otoktone » Plouguerneau, 8 novembre 2022, Plouguerneau. Mois du film documentaire « Les raves d’Epsylonn – Otoktone »

5, rue du Colombier Médiathèque Plouguerneau Finistre Médiathèque 5, rue du Colombier

2022-11-08 – 2022-11-08

Médiathèque 5, rue du Colombier

Plouguerneau

Finistre Film documentaire de Erwan Le Guillermic et David Morvan. Échapper à l’anxiété en faisant la fête, entrer dans une transe individuelle et collective, délirer, c’est à cela que servent les raves parties. Une soupape de sécurité pour endiguer la rage et le désespoir d’une jeunesse en temps de crise. Médiathèque 5, rue du Colombier Plouguerneau

dernière mise à jour : 2022-10-21 par

Détails Catégories d’évènement: Finistre, Plouguerneau Autres Lieu Plouguerneau Adresse Plouguerneau Finistre Médiathèque 5, rue du Colombier Ville Plouguerneau lieuville Médiathèque 5, rue du Colombier Plouguerneau Departement Finistre

Plouguerneau Plouguerneau Finistre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouguerneau/

Mois du film documentaire « Les raves d’Epsylonn – Otoktone » Plouguerneau 2022-11-08 was last modified: by Mois du film documentaire « Les raves d’Epsylonn – Otoktone » Plouguerneau Plouguerneau 8 novembre 2022 5 Finistre Plouguerneau rue du Colombier Médiathèque Plouguerneau Finistre

Plouguerneau Finistre