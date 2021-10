Mois du film documentaire – Le temps des forêts Saint-Florentin, 20 novembre 2021, Saint-Florentin.

Mois du film documentaire – Le temps des forêts 2021-11-20 15:00:00 – 2021-11-20 16:30:00 Médiathèque municipale 12 Promenade de la Vernée

Saint-Florentin Yonne Saint-Florentin

EUR Symbole d’une nature authentique et préservée, la forêt vit une phase d’industrialisation sans précédent. « Le Temps des forêts » est un voyage au cœur de la sylviculture industrielle et de ses alternatives. Son réalisateur rencontre et donne la parole à chacun des acteurs de ce monde forestier.

La projection sera suivie d’un débat.

+33 3 86 35 17 31

Symbole d’une nature authentique et préservée, la forêt vit une phase d’industrialisation sans précédent. « Le Temps des forêts » est un voyage au cœur de la sylviculture industrielle et de ses alternatives. Son réalisateur rencontre et donne la parole à chacun des acteurs de ce monde forestier.

La projection sera suivie d’un débat.

dernière mise à jour : 2021-10-18 par