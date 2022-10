Mois du film documentaire ‘Le Petit Peuple du Potager’ Bellac Bellac Catégorie d’évènement: Bellac

Mois du film documentaire ‘Le Petit Peuple du Potager’ Bellac, 2 novembre 2022, Bellac. Mois du film documentaire ‘Le Petit Peuple du Potager’ 3 avenue de la Liberté

Bellac

2022-11-02 – 2022-11-02 3 avenue de la Liberté Haute-Vienne Bellac A 18h30 au cinéma Le Lux – 3, avenue de la Liberté. Sur inscription. Réseau de lecture du Haut Limousin en Marche : 05 55 60 60 28. Film documentaire de Guilaine Bergeret et Rémi Rappe qui seront présents lors de la diffusion. C’est l’histoire du potager, depuis les premières graines jusqu’à la récolte. mais ce potager est différent, car ici le jardinier à décidé de bannir pesticides et autres produits chimiques, et de n’être aidé que par de discrets ouvriers, les insectes. 3 avenue de la Liberté Bellac

dernière mise à jour : 2022-10-22 par

Détails Catégorie d’évènement: Bellac Autres Lieu Bellac Adresse Bellac Ville Bellac lieuville 3 avenue de la Liberté Bellac

Bellac Bellac https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bellac/

Mois du film documentaire ‘Le Petit Peuple du Potager’ Bellac 2022-11-02 was last modified: by Mois du film documentaire ‘Le Petit Peuple du Potager’ Bellac Bellac 2 novembre 2022

Bellac