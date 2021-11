Bédée Bédée Bédée, Ille-et-Vilaine Mois du film documentaire: LE KIOSQUE, à partir de 12 ans Bédée Bédée Catégories d’évènement: Bédée

2021-11-25 – 2021-11-25

Bédée Ille-et-Vilaine Réservation conseillée- Projection du film “Le Kiosque”

de Alexandra Pianelli: Paris, un kiosque à journaux. Depuis cette fenêtre sur la rue, la réalisatrice filme avec humour et tendresse les coulisses du métier et le défilé quotidien de clients détonants.

Suivi par une rencontre avec l’équipe du film Réservation conseillée- Projection du film “Le Kiosque”

