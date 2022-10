MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE – LA FERME À GÉGÉ

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE – LA FERME À GÉGÉ, 18 novembre 2022, . MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE – LA FERME À GÉGÉ



2022-11-18 – 2022-11-18 Une projection en présence du réalisateur ainsi que du personnage principal « Gégé ».

Public : adulte. Une projection en présence du réalisateur ainsi que du personnage principal « Gégé ».

Public : adulte. ouest france dernière mise à jour : 2022-10-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville