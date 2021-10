Mois du Film Documentaire : Jour de Marché Labastide-Marnhac, 14 novembre 2021, Labastide-Marnhac.

Mois du Film Documentaire : Jour de Marché Labastide-Marnhac

2021-11-14 16:00:00 16:00:00 – 2021-11-14

Labastide-Marnhac Lot Labastide-Marnhac

Du 2 au 30 novembre, la médiathèque du Grand Cahors et les bibliothèques / médiathèques du réseau participent à la 22ème édition du Mois du film documentaire, événement national et international. Comme chaque année, elles vous proposent une vingtaine de projections de films, des rendez-vous conviviaux autour des thématiques qu’elles ont choisies et des rencontres animées par des spécialistes du sujet. Le programme complet sera dévoilé début octobre. Renseignements complémentaires sur le portail de la médiathèque www.mediatheque.grandcahors.fr

Ce programme est soumis à modifications éventuelles, en lien avec le contexte sanitaire.

Le pass sanitaire est obligatoire pour pouvoir assister aux projections.

Un rendez-vous incontournable pour découvrir des films et échanger ses idées sur le monde ! Depuis 2000, le documentaire est à l’honneur au mois de novembre. 16 films seront au programme cette année dont le point commun est de nous proposer des regards singuliers pour éclairer notre réalité contemporaine.

La programmation fait notamment cette année la part belle au festival Alimenterre qui nous questionne sur les enjeux de l’alimentation aujourd’hui sur tous les continents, des choix de production aux modes de consommation. Vous pourrez également découvrir d’autres thématiques toujours en prise avec l’actualité, qu’il s’agisse de la crise sanitaire, de l’exil ou des migrations . Création récente, formats longs ou courts, films français ou étrangers, de cinéma ou autoproduits …, la créativité des cinéastes ouvre notre horizon de spectateur pour mieux comprendre le monde. De nombreuses séances sont suivies d’échanges dans les médiathèques de Cahors, de Pradines, de Mercuès, d’Espère et de Labastide-Marnhac.

Mois du film Documentaire 2021

Labastide-Marnhac

