Mois du film documentaire : Inauguration – INDES GALANTES Erquy, 30 octobre 2021, Erquy.

Mois du film documentaire : Inauguration – INDES GALANTES Armor ciné 1A Rue du Chemin Vert Erquy

2021-10-30 – 2021-10-30 Armor ciné 1A Rue du Chemin Vert

Erquy Côtes d’Armor

Dans le cadre du mois du film documentaire, l’Armor Ciné d’Erquy diffuse un film chaque vendredi soir.

Ce soir, INDES GALANDES Durée : 1h48.

Inauguration animée par un spécialiste reconnu des films musicaux. Une occasion de voir ou revoir pour la dernière fois ce magnifique documentaire.

Synopsis : C’est une première pour 30 danseurs de hip-hop, krump, break, voguing… Une première pour le metteur en scène Clément Cogitore et pour la chorégraphe Bintou Dembélé. Et une première pour l’Opéra de Paris. En faisant dialoguer danse urbaine et chant lyrique, ils réinventent ensemble le chef-d’œuvre baroque de Jean-Philippe Rameau, Les Indes Galantes. Des répétitions aux représentations publiques, c’est une aventure humaine et une rencontre aux enjeux politiques que nous suivons : une nouvelle génération d’artistes peut-elle aujourd’hui prendre la Bastille ?

