Île-de-Bréhat Île-de-Bréhat Côtes-d'Armor, Île-de-Bréhat Mois du film documentaire Île-de-Bréhat Île-de-Bréhat Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Île-de-Bréhat

Mois du film documentaire Île-de-Bréhat, 13 novembre 2021, Île-de-Bréhat. Mois du film documentaire Île-de-Bréhat

2021-11-13 15:00:00 – 2021-11-14 17:30:00

Île-de-Bréhat Côtes d’Armor Île-de-Bréhat Voici le programme :

Samedi 13 :

15h : Douce France 95 minutes, débat avec le réalisateur

17h30 : Seulement Libre, 12 minutes, débat avec la réalisatrice

20h30 : Les Autres chemins, 88 minutes, débat avec la réalisatrice et rencontre avec les acteurs

Dimanche 14 :

15 h : T’as pas une gueule à foie gras, 52 minutes, débat avec la réalisatrice

17h30 : Ahlan Wa Sahlan , 94 minutes, débat avec le réalisateur http://moisdudoc.com/ Voici le programme :

Samedi 13 :

15h : Douce France 95 minutes, débat avec le réalisateur

17h30 : Seulement Libre, 12 minutes, débat avec la réalisatrice

20h30 : Les Autres chemins, 88 minutes, débat avec la réalisatrice et rencontre avec les acteurs

Dimanche 14 :

15 h : T’as pas une gueule à foie gras, 52 minutes, débat avec la réalisatrice

17h30 : Ahlan Wa Sahlan , 94 minutes, débat avec le réalisateur Île-de-Bréhat

dernière mise à jour : 2021-10-20 par Office de tourisme de Bréhat

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Île-de-Bréhat Autres Lieu Île-de-Bréhat Adresse Ville Île-de-Bréhat lieuville Île-de-Bréhat