Rioz Haute-Saône Rioz EUR Mois du film documentaire : Entre deux mondes à Rioz ! Projection du film Entre deux mondes à la médiathèque de Rioz, le mercredi 3 novembre à 20h.

Entre deux monde, d’Isabelle Brunnarius, 2018, 52 minutes, VF.

La projection sera suivie d’un échange autour du film et d’un verre de l’amitié.

En présence d’Isabelle Brunnarius, réalisatrice du film, et d’étudiants. Renseignements et réservations : 03.84.77.73.83 – mediatheque@rioz.fr

