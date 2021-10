Héry Héry Héry, Yonne Mois du film documentaire – Ekko Arktik Héry Héry Catégories d’évènement: Héry

Héry Yonne Héry EUR Deux classes d’adolescents s’aventurent pour une semaine d’expédition dans l’Arctique, sur l’archipel du Svalbard (Norvège). Au contact d’une nature prédominante mais aussi des habitants du lieu et des industriels, ils apprennent à se situer en tant qu’humains responsables par rapport à leur environnement.

La projection sera suivie d'un échange avec la réalisatrice. +33 3 86 47 75 14

