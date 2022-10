Mois du film documentaire « Comme des poissons dans l’eau » Espalion Espalion, 6 novembre 2022, EspalionEspalion.

2022-11-06 – 2022-11-06

EUR Pour la 8ème année consécutive, le Département l’Aveyron s’engage dans le Mois du film documentaire en partenariat avec 20 bibliothèques.

Autour de la thématique « Filmer le sport » conçue par Federico Rossin, historien du cinéma, les bibliothèques du territoire proposeront une programmation de films insolites, récents ou anciens, posant des regards singuliers sur le monde du sport.

Ces projections gratuites seront aussi l’occasion de rendez-vous en bibliothèques avec la venue d’expositions ou d’ateliers d’éducation aux images.

« La Natation » par Jean Taris et Jean Vigo, 1931 : Trois semaines après la réalisation de ce qui devait constituer le premier volume d’une série sur le sport, et restera finalement prototype sans suite, Vigo le reniait déjà. Pourtant, le traitement que Vigo réserve à l’insu sans doute de son sujet, au champion de France de natation d’alors, tient du prodige d’ironie non méchante : nous saurons tout de la nage en piscine, et à la fois rien, bien sûr. L’effort humain est célébré, mais moquée est sa prétention à s’ériger en modèle

Parfaites par Jérémie Battaglia, 2016 : Qui n’a jamais eu de préjugés méprisants sur la natation synchronisée ? Derrière les paillettes, se cache un sport où le rapport au corps, le culte de la beauté, de la performance, et les exigences athlétiques, dépassent les limites de l’imaginable. Parfaites retrace le parcours émouvant de Claudia, Marie-Lou et toute l’équipe nationale canadienne sur la route qui les mènera aux qualifications olympiques à Rio de Janeiro. Emportées par tant de sacrifices, réussiront-elles à réaliser leur quête ? À quel prix ?

Projection de « La Natation » par Jean Taris et Jean Vigo et de « Parfaites » par Jérémie Battaglia

