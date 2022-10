MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE – CINEMAM DOCUMENTAIRE – VOIES FEMININES, 20 novembre 2022, .

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE – CINEMAM DOCUMENTAIRE – VOIES FEMININES



2022-11-20 – 2022-11-20

Liv Sansoz, Martina Cufar-Potard et Marion Poitevin sont des passionnées d’escalade et de montagne. Chacune reviendra sur son parcours, sa découverte de la montagne et de l’escalade, sa manière de s’intégrer dans un univers assez masculin, les risques et sa trajectoire de vie. Elles ont tracé, chacune à leur manière, une voie pour que d’autres jeunes femmes puissent se dire « Moi aussi! »

Dès 10 ans.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

