2022-11-16 15:00:00 – 2022-11-16 En catégorie poussin, Hector, 7 ans, joue au rugby au « Toulouse Electro Gaz Club ». Sous l’idée, ou plutôt la directive de son papa qui a un peu pratiqué dans sa jeunesse, et qui souhaite forger un enfant solidaire, courageux et puissant. Prêt à tous les sacrifices comme se jeter dans jambes du gros pilier d’en face, Hector veut lire la fierté dans les yeux de son père quand il se relève de la bataille.

Suite à la projection du documentaire, un débat sera proposé en présence de sportifs et du réalisateur.

En catégorie poussin, Hector, 7 ans, joue au rugby au « Toulouse Electro Gaz Club ». Sous l'idée, ou plutôt la directive de son papa qui souhaite forger un enfant solidaire, courageux et puissant. Prêt à tous les sacrifices, Hector veut lire la fierté dans les yeux de son père quand il se relève de la bataille. Projection suivie par un débat en présence de sportifs et du réalisateur. Dès 8 ans.

