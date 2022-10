MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE – CINEMAM DOCUMENTAIRE – EN TERRAIN LIBRE, 18 novembre 2022, .

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE – CINEMAM DOCUMENTAIRE – EN TERRAIN LIBRE



2022-11-18 14:30:00 14:30:00 – 2022-11-18

Elles jouent au football au « Red Star » de Saint-Ouen, elles ont entre 15 et 20 ans. En les suivant dans les tribunes, les couloirs et les vestiaires, nous découvrons des jeunes filles, qui du terrain de foot à leurs quartiers, se cherchent en tant que femmes. Elles racontent, jouent et chantent avec la liberté frondeuse qu’elles ont su conquérir.

Suite à la projection, un débat sera proposé avec Delphine Moreau, l’une des réalisatrices du documentaire.

Dès 10 ans – Entrée libre dans la limite des places disponibles.

