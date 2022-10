MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE – CINEMAM DOCUMENTAIRE – 10 ROUNDS, 19 novembre 2022, .

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE – CINEMAM DOCUMENTAIRE – 10 ROUNDS



2022-11-19 – 2022-11-19

Jean-Christophe Gonon a suivi pendant deux mois la préparation et le quotidien du boxeur Mike Estève, jusqu’à sa victoire pour le titre de champion de France en 2021. À travers ce documentaire, le réalisateur souhaite faire découvrir une partie de coulisses, les efforts et les sacrifices, les relations athlètes/entraineurs, le partage et le respect de l’adversaire. Il souhaite également mettre en valeur la victoire d’un sportif d’Occitanie grâce à la qualité d’un club local et de la boxe en général.

Suite à la projection du documentaire, un débat sera proposé en présence de sportifs et du réalisateur.

Dès 10 ans – Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Jean-Christophe Gonon a suivi pendant deux mois la préparation et le quotidien du boxeur Mike Estève. Le réalisateur souhaite faire découvrir une partie des coulisses, les efforts et les sacrifices, les relations athlètes/entraineurs, mais aussi mettre en valeur la victoire d’un sportif d’Occitanie grâce à la qualité d’un club local. Suivi par un débat en présence du réalisateur et de sportifs.

dernière mise à jour : 2022-10-16 par