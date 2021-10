Cahors Cahors Cahors, Lot Mois du Film Documentaire : Chronique de la Terre Volée Cahors Cahors Catégories d’évènement: Cahors

Lot

Mois du Film Documentaire : Chronique de la Terre Volée Cahors, 20 novembre 2021, Cahors. Mois du Film Documentaire : Chronique de la Terre Volée Médiathèque du Grand Cahors 185 avenue Jean-Jaurès Cahors

2021-11-20 15:00:00 15:00:00 – 2021-11-20 Médiathèque du Grand Cahors 185 avenue Jean-Jaurès

Cahors Lot Un rendez-vous incontournable pour découvrir des films et échanger ses idées sur le monde ! Depuis 2000, le documentaire est à l’honneur au mois de novembre. 16 films seront au programme cette année dont le point commun est de nous proposer des regards singuliers pour éclairer notre réalité contemporaine. La programmation fait notamment cette année la part belle au festival Alimenterre qui nous questionne sur les enjeux de l’alimentation aujourd’hui sur tous les continents, des choix de production aux modes de consommation. Vous pourrez également découvrir d’autres thématiques toujours en prise avec l’actualité, qu’il s’agisse de la crise sanitaire, de l’exil ou des migrations . Création récente, formats longs ou courts, films français ou étrangers, de cinéma ou autoproduits …, la créativité des cinéastes ouvre notre horizon de spectateur pour mieux comprendre le monde. De nombreuses séances sont suivies d’échanges dans les médiathèques de Cahors, de Pradines, de Mercuès, d’Espère et de Labastide-Marnhac. Médiathèque du Grand Cahors 185 avenue Jean-Jaurès Cahors

dernière mise à jour : 2021-10-26 par

Détails Catégories d’évènement: Cahors, Lot Autres Lieu Cahors Adresse Médiathèque du Grand Cahors 185 avenue Jean-Jaurès Ville Cahors lieuville Médiathèque du Grand Cahors 185 avenue Jean-Jaurès Cahors