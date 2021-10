Mois du film documentaire Abbeville, 26 novembre 2021, Abbeville.

Mois du film documentaire 2021-11-26 19:00:00 – 2021-11-26

Abbeville Somme

Dans le cadre du Mois du film documentaire et en partenariat avec le cinéma Le Rex et les Médiathèques d’Abbeville

Projections du documentaire Derrière les murs, film de Gauthier Roussel sous la direction de Laurent Lapo et Pierre Boutillier, qui nous permettra de découvrir le témoignage rare et précieux, délivré en 2020 et 2021, d’anciennes carmélites d’Abbeville ainsi que le travail réalisé par le service patrimoine pour conserver la mémoire du lieu et la transmettre. Suivra la diffusion du documentaire-fiction.

La tasse de chocolat, film de Dominique Davin, retraçant l’histoire des carmélites de Compiègne en 1792 au cœur de la tourmente révolutionnaire (tournée en partie dans l’ancien carmel d’Abbeville en 2020).

Un temps d’échange avec les réalisateurs sera proposé à l’issue de la diffusion des deux films

Dans le cadre du Mois du film documentaire et en partenariat avec le cinéma Le Rex et les Médiathèques d’Abbeville

Projections du documentaire Derrière les murs, film de Gauthier Roussel sous la direction de Laurent Lapo et Pierre Boutillier, qui nous permettra de découvrir le témoignage rare et précieux, délivré en 2020 et 2021, d’anciennes carmélites d’Abbeville ainsi que le travail réalisé par le service patrimoine pour conserver la mémoire du lieu et la transmettre. Suivra la diffusion du documentaire-fiction.

La tasse de chocolat, film de Dominique Davin, retraçant l’histoire des carmélites de Compiègne en 1792 au cœur de la tourmente révolutionnaire (tournée en partie dans l’ancien carmel d’Abbeville en 2020).

Un temps d’échange avec les réalisateurs sera proposé à l’issue de la diffusion des deux films

Dans le cadre du Mois du film documentaire et en partenariat avec le cinéma Le Rex et les Médiathèques d’Abbeville

Projections du documentaire Derrière les murs, film de Gauthier Roussel sous la direction de Laurent Lapo et Pierre Boutillier, qui nous permettra de découvrir le témoignage rare et précieux, délivré en 2020 et 2021, d’anciennes carmélites d’Abbeville ainsi que le travail réalisé par le service patrimoine pour conserver la mémoire du lieu et la transmettre. Suivra la diffusion du documentaire-fiction.

La tasse de chocolat, film de Dominique Davin, retraçant l’histoire des carmélites de Compiègne en 1792 au cœur de la tourmente révolutionnaire (tournée en partie dans l’ancien carmel d’Abbeville en 2020).

Un temps d’échange avec les réalisateurs sera proposé à l’issue de la diffusion des deux films

dernière mise à jour : 2021-10-13 par