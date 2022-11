Mois du film docu – En mis zapatos Lanouaille Lanouaille Catégories d’évènement: Dordogne

Lanouaille

Mois du film docu – En mis zapatos Lanouaille, 25 novembre 2022, Lanouaille. Mois du film docu – En mis zapatos

8 rue du Limousin Médiathèque Lanouaille Dordogne Médiathèque 8 rue du Limousin

2022-11-25 20:00:00 – 2022-11-25 21:00:00

Médiathèque 8 rue du Limousin

Lanouaille

Dordogne Lanouaille EUR Dans le cadre de la 32ème édition du Mois du film documentaire, notre équipe du Ccilap Réseau des Médiathèques vous propose « En mis zapatos » (61 mn) de Pedro Morato.

Places limitées, réservation obligatoire. Dans le cadre de la 32ème édition du Mois du film documentaire, notre équipe du Ccilap Réseau des Médiathèques vous propose « En mis zapatos » (61 mn) de Pedro Morato.

Places limitées, réservation obligatoire. +33 5 53 52 65 65 ccilap

Médiathèque 8 rue du Limousin Lanouaille

dernière mise à jour : 2022-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Lanouaille Autres Lieu Lanouaille Adresse Lanouaille Dordogne Médiathèque 8 rue du Limousin Ville Lanouaille lieuville Médiathèque 8 rue du Limousin Lanouaille Departement Dordogne

Lanouaille Lanouaille Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lanouaille/

Mois du film docu – En mis zapatos Lanouaille 2022-11-25 was last modified: by Mois du film docu – En mis zapatos Lanouaille Lanouaille 25 novembre 2022 8 rue du Limousin Médiathèque Lanouaille Dordogne Dordogne Lanouaille

Lanouaille Dordogne