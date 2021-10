Nevers Cinemazarin Nevers, Nièvre Mois du documentaire : RETOURNER À SÖJÖZ Cinemazarin Nevers Catégories d’évènement: Nevers

### « **RETOURNER À SÖJÖZ** » de Serge Avedikian France – 2021 – 1h05 – Documentaire Mardi 30 novembre, 20h, CinéMazarin **En présence de Serge Avedikian** ———————————- Turquie, un village, aujourd’hui. Retour aux sources d’un cinéaste français, d’origine arménienne. Quatre fois, en trois décennies, le réalisateur et comédien Serge Avédikian est retourné à Sölöz, le village de ses grands-parents situé à 170 km au sud d’Istanbul. Au long de ses retours successifs de 1987 à 2019, il a tiré de cette expérience un film sur les thèmes de l’identité, la vérité historique et la réconciliation. Au-delà d’une simple quête personnelle, le film s’inscrit dans un parcours aux multiples dimensions : l’histoire du village de Sölöz, la déportation du peuple arménien, les échanges de populations, l’installation des musulmans des Balkans dans ce village, le dialogue et le rapprochement possible arméno-turc. Plus de renseignements : [contact@acne-cine.com](mailto:contact@acne-cine.com)

tarif habituels du cinéma ; 5,50 € pour les adhérents de l’ACNE

