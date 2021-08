Esparros Esparros Esparros, Hautes-Pyrénées Mois du Documentaire Esparros Esparros Catégories d’évènement: Esparros

Hautes-Pyrénées

Mois du Documentaire Esparros, 20 novembre 2021, Esparros. Mois du Documentaire 2021-11-20 17:00:00 17:00:00 – 2021-11-20 Village ESPARROS

Esparros Hautes-Pyrénées Esparros Projection du film documentaire de Josette Hart et Jean Milleville “ELLES VIVENT ICI” : nous sommes dans le sud Aveyron, avec ses plateaux calcaires balayés par les vents, et ses vallées fertiles. Elles sont 15 femmes, âgées de 11 à 95 ans, certaines sont nées ici, d’autres ont choisi d’y vivre. 15 témoignages poignants de femmes qui mènent leur projet de vie, subie ou choisie, et offrent un regard différent sur la ruralité. 15 portraits sur fond de paysages changeants et de toute beauté.

Entrée libre.

Nous vous invitons à venir partager avec nous cette soirée. bibliotheque.esparros@orange.fr dernière mise à jour : 2021-08-06 par

Détails Catégories d’évènement: Esparros, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Esparros Adresse Village ESPARROS Ville Esparros lieuville 43.03194#0.32129